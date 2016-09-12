希拉蕊提早離開911紀念活動 稱狀況良好
美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton ）今天因天氣太熱身體不適，提早離開911紀念活動現場後對記者說，她「覺得狀況良好」。
68歲的希拉蕊在離開女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）位於曼哈頓（Manhattan）的家時，對記者如此表示。希拉蕊離開紀念儀式現場後，被帶往雀兒喜的寓所。
希拉蕊的發言人梅瑞爾（Nick Merrill）指出，希拉蕊是在儀式進行約90分鐘後先行離去，「她已覺得好多了」。他未進一步說明她的身體情況。
911事件15周年紀念活動今天在世貿中心展開時，氣溫在攝氏26.6度（華氏80度）左右。
美聯社報導，一名匿名的資深執法官員透露，希拉蕊離開紀念廣場後，被旁人察覺有「昏厥」現象。這名官員未獲授權公開資訊，因此不願身分曝光。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。