美千禧世代選民 比你想得還保守

研究發現，在1972年，自認為是「極端保守派」的美國人是2.4%，到了2014年，這一比例已經增至4.2%。(圖:美聯社檔案照)

一項最新研究報告指出，當今的美國人要比過去更加泛政治化了，而引領這一風潮的主力就是年青保守的「千禧年世代」。

據「性格與社會心理報導」(Personality and Social Psychology Bulletin)所做的研究報告指出，「千禧年世代」比起X世代與嬰兒潮世代，自認其更為保守，而非眾所想像的極端自由派。這顯然與各界對「千禧年世代」所預期的大相逕庭。

參與這一龐大研究報告的研究專家發現：總體來看，2010年代的成年人的極端政治認同，比起1970年代的成年人，增長超過了1倍以上。舉例來說， 在1972年，自認為是「極端自由派」的美國人是1.6%，但是，在2014年，這一比例已經增長至3.7%。此外，在1972年，自認為是「極端保守派」的美國人是2.4%，但是，在2014年，這一比例已經增至4.2%。

不過，專家並無法預測這一「千禧年世代」對眾所關切的政府開支、稅負、軍事預算等議題將會做出如何的反應。

共同推動這一研究計畫的佛羅里達州亞特蘭大大學心理學副教授芮內雪曼指出，這一新研究報告是根據1970年至2015年所蒐集的1千萬美國成年人的資料，進行3大部份的調查，包括了「全國未來檢視」、「美國新鮮人調查」和「總體社會調查」，而進行研究與評估。

負責主持這一研究報告的聖地牙哥州立大學心理學教授珍推基認為，「現在的高中三年級學生比起10年前的高中生，更傾向於自認為是政治保守派。最讓人驚訝的，他們自認為比1980年代更為保守。我們姑且稱之為年青保守世代」。

以千禧年世代為主題而寫出《我世代》Generation Me這本書的推基教授指出，通常，我們普遍認為「千禧年世代」是非常自由派的，但這一新研究顯然是與之迴異的。她認為，「當前的千禧年世代被視為自由派，應可能是因其年紀有關，年輕總是會被認為是自由派的。但如果你將現在的他們與上一個世代的年輕人相比的話，現代的確是比較保守的。」

參與這一研究的專家在檢視調查資料和進行分析，包括對被調查者的政黨屬性，並將其回應與X世代和嬰兒潮進行比對。

(中時電子報)