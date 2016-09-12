冠軍摔角手轉戰格鬥界 首戰吞敗

前摔角選手CM Punk轉戰綜合格鬥。(美聯社)

明星摔角手CM龐克(CM Punk, 本名Phil Brooks)轉戰綜合格鬥聯盟UFC，他11日進行生涯首戰，卻不敵職業拳手高爾(Mickey Gall)，在第1回合就被高爾凶暴的鎖頸技給擊敗。CM龐克表示失望，但仍會繼續戰鬥。

37歲的CM龐克擁有15年的摔角資歷(1999-2014)，多次拿下世界冠軍，兩度當選年度最佳摔角手。他在職業摔角聯盟WWE取得巨大成功，但最終與WWE不歡而散，並高調轉戰綜合格鬥。

「我相信要做事就得做到最好，」CM龐克說，「這是一座高山，我沒爬到頂之前不會放棄。」CM龐克是忠實的格鬥迷，然而長年的摔角讓他累積許多傷，短短兩年的訓練沒辦法讓他打敗年輕力壯的高爾。

24歲的高爾僅用兩分鐘就獲勝，他說：「這場打鬥像是個噱頭，但我可不是個噱頭，我向來全力以赴。」他從後方擊打CM龐克，直到他防禦減弱之後，兩度施以凶猛的後方鎖頸技，讓CM龐克拍地投降。

有部分格鬥迷認為CM龐克只是利用自己的名氣在為UFC博取眼球，但CM龐克也獲得了多數人的認同。畢竟他在摔角界賺了很多錢，大可不必這麼做。大家對他的戰敗並不意外，對他走進鐵籠裡戰鬥的膽識仍十分讚賞，

(中時電子報)