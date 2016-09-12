永平高中體育日 師生健康向前行
「國民體育日，一起來運動﹗」新北市立永平高級中學響應國民體育日，由校長劉淑芬帶領各處室主任及全體師生，在當日早自習，一起做三十分鐘的健康有氧操，為校園帶進健康、樂活的氛圍，進而推廣及普及國民運動風氣。
學務處體育組也結合教育部「運動99健康久久」的口號，向全體師生說明國民體育日的理念，與同學相約一起培養良好的運動習慣，增進日常生活中的體適能。
本次健康有氧操由永平高中女子籃球隊，在各班隊伍前排示範動作，同學們都感受到新鮮有趣。永平高中體育團隊有女子籃球隊與女子桌球隊，在全國賽中都佔有一席之地，而體育績優生並非獨立成班，與一般生共同上課。
面對課業及運動校隊嚴格的訓練，使體育績優生有更大的抗壓性，藉此也讓體育績優生及一般生有了互相學習的機會，所以今年有數位順利甄選上國立或市立大學，鼓勵更多學弟學妹在運動中找到自己的樂趣及潛能。
劉淑芬表示，永平高中重視孩子在成長中每一個環節的重要性，藉由國民體育日，讓體育績優生可以發揮所長，帶領全校一起運動並建立榮譽感，提倡全校師生培養運動的好習慣。
運動結束後，八年級的何同學表示︰「身體有氧的時侯，上課更有精神了，也更專注了。」一起參與運動的各班導師，也期許所有學生能建立良好體能，面對學習、生活都能身心健康，快樂成長。
(中時)
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