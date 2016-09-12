影片曝光 希拉蕊離開911儀式後搖晃腳軟

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由旁觀者拍攝的影片顯示，美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）今天離開911恐攻15周年世貿中心遺址紀念活動時，身體搖晃且腳軟，由3個人扶著離開。

希拉蕊陣營表示，她是因覺得天氣「太熱」而提早離開。

美聯社與英國「週日快報」（Sunday Express）報導，從影片中可看到，希拉蕊在準備進入車子時搖搖晃晃差點跌倒。

一名匿名的資深執法官員透露，希拉蕊離開紀念廣場後，被旁人察覺有「昏厥」現象。這名官員未獲授權公開資訊，因此不願身分曝光。

數小時後，希拉蕊自行步出女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）位於曼哈頓（Manhattan）的寓所，表示她「覺得狀況良好」。

她向守候的媒體揮手說「今天紐約天氣很好」，並和一名小女孩合照後，便走入車隊中。1050912

(中央社)