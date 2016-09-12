NBA》波許想回歸 盼熱火解除禁令

熱火前鋒波許很希望能夠一邊治療一邊打球。(美聯社資料照)

熱火前鋒波許近兩季因重病而提前報銷，他為肺部血凝塊問題所苦，熱火隊因他的健康而不讓他出賽。最新消息指出，熱火球團對波許的病情已經逐漸轉為樂觀，他新球季有可能在繼續用藥的情況下回歸。

儘管重病纏身，但32歲的波許很希望能夠在球場上打完他的職業生涯，他盼望熱火球團不要再阻止他出賽。波許為此還在推特上發布練球影片，表示自己仍是一尾活龍，他希望能一邊進行血液稀釋治療並一邊打球。

熱火球團原打算讓波許病情穩定後再出賽，這樣讓他可以在重要的季後賽幫上忙，但失去了韋德的熱火反而更需要波許來取得季後賽門票。儘管球迷都很欣賞波許的拚戰精神，大家還是希望他能夠以身體健康為第一優先。

(中時電子報)