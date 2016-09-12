新民調：希拉蕊看好 川普鐵桿多

希拉蕊今天出席911紀念活動一度身體不適離場，目前已經恢復。圖為她神情愉快步出她女兒位於紐約的公寓。(圖:美聯社)

川普的支持者許多是鐵桿粉絲。(圖:美聯社檔案照)

美國總統大選只剩下不到兩個月了，民主黨和共和黨總統候選人的選情依然動盪不定、難分難解。最新民調顯示，希拉蕊又搶回領先地位，而且普遍被看好，但川普的鐵桿部隊則日趨增強。

據「華盛頓郵報」和「美國廣播公司」ABC所共同做的最新民調顯示，民主黨希拉蕊以46%比41%領先川普。對希拉蕊來說，這一新民調當然是好消息，因在上周的CNN民調中她是落後於川普的。這顯示了：希拉蕊和川普的選情仍陷於膠著狀態。

該民調指出，隨著大選日的接近，美國選民心有定見的比例顯然已告增加。希拉蕊的支持者者中，79%肯定會投給她；川普的支持者中，則有81%已拿定主意。但分析指出，這一鐵票數字，仍比2012年總統大選同一時期的數字稍低些。

對川普而言，該民調指出，川普的「鐵桿部隊」現已增至46%，應是好消息。相對的，希拉蕊的鐵桿部隊則只有33%而已。2008年的總統大選，在此同一時期，歐巴馬的鐵桿部隊是64%，比希拉蕊幾乎高了一倍之多。

儘管，希拉蕊的民調只比川普多了5個百分點，但是，美國選民普遍仍大為看好她，並看衰川普的勝選機會。該民調指出，58%認為希拉蕊將會贏得大選，而只有29%認為川普會勝出。

「華盛頓郵報」和「美國廣播公司」於9月5日至8日對全美各地的1002位可能的選民進行手機與電話調查，誤差率為4%至4.5%。

(中時電子報)