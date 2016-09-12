全球首宗 機器人為病患眼部手術
科技日新月異，都在為人們尋求更好的手術方式！英國有一家醫院以一項革命性的治療方法，倚靠機器人協助，為患者眼睛內部進行手術，以機器輔助手術在醫界很普遍，但在眼球內部操作則是全球首例。
七旬牧師比弗（William Beaver）比弗的視網膜的表面出現一層薄膜，無法看清事物，如何在不損害比弗的視網膜下，將薄膜切除自然成為首要條件，但人為操作很容易有失誤，所以醫生透過觸控屏操作機器人，便能精確無誤將視網膜切除。
70歲的比弗患有眼疾，其視網膜的表面出現一層薄膜，令他看到的影像扭曲，猶如身處於一間鏡房般。由於該層薄膜只有百分一毫米厚，如何在不損害比弗的視網膜下，將薄膜切除自然成醫生們的難題。但醫生透過觸控屏操作機器人，，引導一根細針穿入眼球，並透過顯微鏡監控手術過程，將患者眼球內部厚度僅0.01毫米的薄膜剝除。
比弗於覆診時表示，目前視力已恢復，醫療團隊希望能以這種機器人治療方式奠定基礎，進行更複雜、目前只能由人類執行的的眼部手術。
接受手術的比弗副牧師說：「這有如神話故事，但卻成真，我很幸運能成為第一個接受這種手術的人。」
(中時電子報)
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