美網女雙 美國捷克組合奪冠

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由美國桑茲與捷克莎伐洛娃組成的搭檔，今天在美國網球公開賽女子雙打決賽以2-6、7-6（7/5）、6-4力克頭號種子法國賈西亞及美拉德諾維奇，抱走兩人合作以來第3座大滿貫金盃。

桑茲（Bethanie Mattek-Sands）和莎伐洛娃（Lucie Safarova）也在去年聯手摘下澳洲公開賽及法國公開賽冠軍。

賈西亞（Caroline Garcia）及美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic）原本期望繼今年6月的法網後，再攜手登上后座，可惜功敗垂成。1050912

(中央社)