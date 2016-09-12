MLB》魔球總管認賠 買斷薪水小偷

運動家指定打擊巴特勒遭到球隊買斷釋出。(美聯社資料照)

運動家12日釋出指定打擊巴特勒(Billy Butler)。當初運動家以3年3000萬美元的高薪簽下巴特勒，表現卻不如預期，決定認賠殺出，買斷他剩餘的1167萬美元合約，這也是「魔球」總管比恩(Billy Beane)少見的失誤。

精打細算的總管比恩去年以高薪簽下巴特勒，並讓他擔任指定打擊，將注碼全壓在他的打擊火力上。然而巴特勒兩年來僅繳出0.258打擊率、0.394長打率的難堪數據，完全失去了以往在皇家隊的強打本色。

不僅如此，巴特勒不久前與隊友瓦倫西亞(Danny Valencia, 也曾效力皇家)發生鬥毆，巴特勒被打得腦震盪，還遭球隊罰款。不過巴特勒表示，這場鬥毆與他被釋出無關，畢竟比恩重視的只是球場上的數據。

比恩於去年10月升任球隊執行副總，接任的總管為佛斯特，兩人都對巴特勒的表現很不滿意，砸下千萬美元請他離隊，這是比恩少見的賠本生意。30歲的巴特勒雖遭釋出，美媒認為他至少仍有代打的價值，尋找新東家並不難。

(中時電子報)