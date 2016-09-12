MLB》魔球總管認賠 買斷薪水小偷
運動家12日釋出指定打擊巴特勒(Billy Butler)。當初運動家以3年3000萬美元的高薪簽下巴特勒，表現卻不如預期，決定認賠殺出，買斷他剩餘的1167萬美元合約，這也是「魔球」總管比恩(Billy Beane)少見的失誤。
精打細算的總管比恩去年以高薪簽下巴特勒，並讓他擔任指定打擊，將注碼全壓在他的打擊火力上。然而巴特勒兩年來僅繳出0.258打擊率、0.394長打率的難堪數據，完全失去了以往在皇家隊的強打本色。
不僅如此，巴特勒不久前與隊友瓦倫西亞(Danny Valencia, 也曾效力皇家)發生鬥毆，巴特勒被打得腦震盪，還遭球隊罰款。不過巴特勒表示，這場鬥毆與他被釋出無關，畢竟比恩重視的只是球場上的數據。
比恩於去年10月升任球隊執行副總，接任的總管為佛斯特，兩人都對巴特勒的表現很不滿意，砸下千萬美元請他離隊，這是比恩少見的賠本生意。30歲的巴特勒雖遭釋出，美媒認為他至少仍有代打的價值，尋找新東家並不難。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。