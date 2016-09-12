美僑社慶雙十 具名「中華民國」引熱議
面對政權轉移之後的首次雙十國慶，海外藍營組織醞釀對任何雙十國慶活動如不具名「中華民國」國號與國旗者，將予以杯葛或拒絕參加。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長馬鍾麟對本報記者指出，「關於這一點，請僑社、僑團放心，我是非常堅持的。」馬鍾麟處長強調，「尤其是在舊金山中華總會館的撤旗風波之下，我們爭的是什麼？不就是為了『中華民國』這四個字！我怎麼會將它拿掉。」
對即將來臨的雙十國慶活動，駐舊金山台北經文處馬鍾麟處長呼籲在今年要辦得更為盛大、要讓中華民國國旗在僑社更加飄揚。
馬鍾麟處長昨天出席了舊金山灣區僑學各界慶祝雙十國慶籌備會，並感謝籌備人士的辛勞與支持。隨後，馬鍾麟處長趕往東灣出席中國國民黨駐屋崙分部舉辦的中秋慶會。
除此之外，馬鍾麟處長近日在與舊金山灣區華文媒體歡慶記者節與中秋節時指出，自奉派到舊金山一年多以來，本着「勤走訪、誠待民」，不分藍綠、大小、新舊，服務僑社、僑團和僑民。
馬鍾麟處長說，上任以來，面對各種困難與挑戰，皆秉持「一步一腳印」的理念與做法，來提升中華民國的地位，並建立政府的特殊形象。
(中時電子報)
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