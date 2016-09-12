911劫機犯母親堅稱兒子還活著

阿塔（Mohammed Atta）是911劫機犯之一,至今音訊全無。(圖片取自oglobo)

911恐襲對許多人來說是永遠的痛且難以抹滅，這麼多年來，美國政府一直搜捕當年襲擊的策劃者，確認有19名劫機者。其中一名被美國政府認定為劫機者的男子，至今音訊全無，他的母親接受採訪後堅稱他的兒子無辜並且還沒死，都是美國政府的陰謀把他關起來，並希望臨終前能夠再見兒子一面。

74歲的謝爾基（Bozaina Mohamed Mustafa Sheraqi）表示兒子阿塔（Mohammed Atta）並不是劫機犯，認為911襲擊是美國政府的陰謀，只為了抹黑穆斯林是恐怖分子。而他已故的丈夫，更對外宣稱他的兒子襲擊發生後一天在一個祕密地點打電話給他。

謝爾基向記者展示給兒子的訊息：「兒子，我希望在我離世前，能夠再見你一面，我今年已經74歲，希望你仍活著，我知道你從未做過他們說你做過的事。」她仍相信兒子仍被關在美國的一處監獄。

(中時電子報)