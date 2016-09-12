策劃攻擊巴黎 傳法國逮捕15歲少年

我要評比

兩名法國司法界消息人士指稱，一名15歲少年已在巴黎被捕，原因是涉嫌準備發動迫在眉睫的「暴力行動」。這是本週法國發現的第2起與伊斯蘭國（IS）有關的陰謀活動。

本月4日，有關當局在聖母院（Notre Dame Cathedral）附近發現一輛載滿瓦斯鋼瓶的車輛，因而破獲伊斯蘭國指揮攻擊一座巴黎火車站的計畫。當時包括4名女性在內共有7人遭到逮捕。

兩位匿名人士指出，去年11月13日巴黎遇襲，伊斯蘭國奪走130條人命後，這名少年便一直遭到軟禁。他們並未說明他為何被軟禁。

其中一名消息人士說，這名少年策劃攻擊巴黎一個公共場合，因此落網。

第2名消息人士表示，這名少年和法國伊斯蘭好戰分子卡辛（Rashid Kassim）有聯繫，而卡辛也有指示一名女子謀劃攻擊一座巴黎火車站。

法國「世界報」（Le Monde）報導，卡辛目前身在敘利亞，他利用通訊軟體Telegram要求在法國進行更多攻擊。1050912

(中央社)