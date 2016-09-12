MLB》洋基追悼911 挨3轟不敵光芒

洋基主場迎戰光芒，賽前隆重追悼911事件。(美聯社)

洋基隊12日主場迎戰光芒，此役正逢美國時間9月11日，這起15年前的恐怖攻擊就發生在紐約，因此賽前舉行了隆重的悼念儀式。代表紐約警察與消防員的樂儀隊繞行場內，同時在球場中央展開星條旗。

紐約在地的投手貝騰塞斯與總教練吉拉迪為911紀念公園奉上花圈，一同悼念無辜犧牲的人。事發的2001年，洋基隊打進世界大賽，由總統小布希親自開球，當時場中央展開的星條旗，與今日所使用的正是同一面旗幟。

帶著沉重的心情比賽，洋基不幸敗陣，菜鳥先發瑟薩(Luis Cessa)挨3轟失掉4分，僅靠海德利的陽春炮與賈登納的猛打攻下2分，菜鳥重砲桑契士4打數1安打，最後以2-4輸球，終止7連勝，持續追逐美聯外卡。

(中時電子報)