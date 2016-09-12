希拉蕊步履蹣跚影像 大選投變數

美國民主黨總統候選人希拉蕊提早離開911紀念活動，被民眾拍到需要旁人攙扶，步履蹣跚，幾乎要跌倒的影像，引起高度關注，為大選投下變數。

希拉蕊提早離開紐約911紀念活動時，被名為Zdenek Gazda的網友拍攝到上車前步履蹣跚，需要助理攙扶，幾乎要跌倒，被安全人員緊急扶一把的畫面，這段影像再度引起各界對希拉蕊健康狀況的憂慮。

希拉蕊於活動前1小時抵達現場，當時溫度約為攝氏27度上下，她約在美東時間上午9時30分離開，轉往女兒雀兒喜家中休息，停留約1小時30分後離開雀兒喜的住宅，出門時向媒體表示感覺好很多。希拉蕊陣營聲明指出，希拉蕊因天氣過熱感到不適。

網友Zdenek Gazda在希拉蕊離開現場後2小時，於推特（Twitter）公布希拉蕊上車前的影像。希拉蕊在一名助理攙扶左側下等待上車，走上車時舉步困難，幾乎要向前撲倒，另一名安全人員緊急扶住右肩，再將她扶上車。

這段影像引起美國媒體高度關切與網路瘋傳，Zdenek Gazda在推特要求任何人要取得這段影像的版權，得透過電郵和他聯繫。

希拉蕊今天僅有出席911紀念活動的安排，其他時間將留在紐約家中。不過她在90分鐘前後截然不同的身體狀況，讓人憂心她是否能夠繼續進行競選活動與擔任美國最高領導人。

有線電視新聞網醫藥特派員古普塔（Sanjay Gupta）依據影像分析指出，當時天氣不是非常熱，希拉蕊的狀況有各種可能，她可能受到服用藥物或之前提到的敏感狀況影響，但這需要更多資訊才能判斷。

希拉蕊曾於2012年底在家中跌倒送醫，後因右耳後方血栓入院治療，當時需要服用抗凝血劑治療。希拉蕊早前向媒體表示，她的健康狀況沒有問題。1050912

(中央社)