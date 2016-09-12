MLB》灰姑娘普伊開球 馬林魚完封道奇

馬林魚先發厄瑞納幾乎1人就完封道奇隊。(美聯社)

馬林魚12日主場迎戰道奇，雙方3連戰最後一場，馬林魚先發厄瑞納超水準發揮，以108球投完8.2局無失分，只差1人次便完封道奇。終結者拉莫斯收拾最後一名打者後，馬林魚以3-0獲勝，3連戰取得2勝1負。

賽前3勝6敗的厄瑞納全場僅被敲出4支安打，他9局上二出局時，被敲了1支安打，教練便決定將他換下，畢竟他已投超過100球。鈴木一朗擔任先發第2棒，美職生涯第3022安出爐，還跑回了1分。

此役逢美國時間9月11日，馬林魚主場賽前特別為911事件默哀。另一方面，馬林魚還邀請里約奧運拿下女網金牌的波多黎各普伊擔任開球嘉賓，普伊目前住在美國的邁阿密，她也算得上是馬林魚的支持者。

(中時電子報)