停火生效在即 敘利亞反抗組織拒接受

我要評比

美國與俄羅斯斡旋的敘利亞停火協議，再過數小時即將生效，不過具有影響力的敘國強硬派反抗軍團體黎凡特自由人伊斯蘭運動（Ahrar al-Sham）今天拒絕這份協議。

黎凡特自由人伊斯蘭運動一名高層在YouTube發表聲明指出，這項協議只會「強化」敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的政權，增加老百姓的苦難。

黎凡特自由人伊斯蘭運動與前蓋達組織（Al-Qaeda）分支敘利亞征戰陣線（Fateh al-Sham Front）密切合作。1050912

(中央社)