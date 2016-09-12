MLB》賽爾猛K破紀錄 白襪仍輸皇家
皇家作客白襪3連戰最後一場，儘管白襪王牌賽爾狂飆12K，但皇家靠著莫拉里斯和荷斯莫的兩支陽春炮，以及牛棚全力守成，最後以2-0氣走了白襪，讓賽爾吞下第8敗(15勝)。皇家在對戰中取得2勝1敗。
全場敲出10安的皇家卻只能靠全壘打得分，多虧先發甘迺迪6局無失分，加上牛棚勝利組莫伊蘭、賀雷拉、韋德戴維斯的標準模式，得以聯手完封白襪，僅讓白襪全隊敲出2支安打，甘迺迪奪下第11勝(9敗)。
7月底拿小刀劃爛復古球衣而遭禁賽的賽爾，此役乖乖穿上另一款復古球衣，勇猛飆出12K成為白襪隊史首位連續4季都投出200K的投手。賽爾去年以274K榮登美聯三振王，K9值(每9局三振次數)更是連續兩年(2014, 2015)雄踞榜首。
(中時電子報)
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