各地多雲到晴 山區留意午後雷陣雨

中央氣象局表示，12日各地大多是多雲到晴的天氣，主要的降雨還是會出現在中午過後，各地山區及南部地區仍有熱對流發展帶來的短暫雷陣雨，山區附近仍有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，各地12日大多還是多雲到晴的天氣，不過台灣附近的風向會轉為東北風，因此迎風面的北部及東半部地區不定時有些局部的短暫陣雨，下雨的情況不至於太明顯，主要的降雨還是會出現在中午過後，各地山區及南部地區仍有熱對流發展帶來的短暫雷陣雨，山區附近仍有局部大雨發生的機率，前往山區活動要留意天氣的變化；溫度方面，西半部高溫約攝氏33、34度，東半部則在31、32度，還是會有些熱的感覺，而清晨及夜晚低溫約25、26度。

此外，氣象局提醒民眾，隨著颱風逐漸接近，明天西半部沿海的風將逐漸增強，晚起北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，請注意。

至於第14號颱風莫蘭蒂，氣象局指出，若速度、方向不變，預計最快將在12日深夜至13日清晨發布海上颱風警報，隨後也有機會發布陸上颱風警報，不過這部分仍須視未來颱風實際的走向及速度而定；颱風外圍環流預計13日就會影響到台灣的天氣，北部及東半部地區隨時間愈晚雨勢會愈明顯，而南部地區及中部山區也會有局部的短暫降雨，14日、15日將會是這個颱風影響台灣最明顯的時候，各地受影響的程度須視其通過台灣時的位置而定，請大家留意氣象局的最新天氣預報。

氣象局指出，12日全台及外島PSI多為良好至普通等級，指標污染物為臭氧；PM2.5為低等級；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1050912

(中央社)