李安獲卓越國際榮譽獎 將新科技帶進電影

知名導演李安今天獲得國際廣電大會頒發的年度卓越國際榮譽獎。李安謙稱，拿技術獎很不好意思，但電影本身就是科技，新科技讓他回歸電影最基本、回到和電影的接觸。

國際廣電大會（IBC）今晚將年度卓越國際榮譽獎（International Honour for Excellence）頒給了2屆奧斯卡金像獎最佳導演獎的李安。

引言人、英國工程技術學會（IET）主席克蘭姆（Naomi Climer）介紹來自台灣的李安，近幾年來拍攝了一些最具影響力、最受歡迎的電影。他利用科技更感人的呈現他要述說的故事，他利用最新3D技術拍攝的電影「少年Pi的奇幻漂流」，為他贏得第2座奧斯卡最佳導演獎。

大會也一一回顧李安歷年來的作品，從「理性與感性」、「臥虎藏龍」、「斷臂山」、「色戒」到少年Pi的奇幻漂流，讓現場與會者也重新回味李安的精彩作品，也預播了李安即將在下個月於紐約全球首映的新作「比利．林恩的中場戰事」。

拿到這個獎，李安謙遜地說，他是拍劇情片的導演，拿技術獎項很不好意思，但還是很高興，也很榮幸。

李安表示，電影本身就是科技產物，100多年前電影都還未問世。電子技術不斷提升，藝術也必須跟上去。這只是個起步，能拿這個獎對他是很大的鼓勵，他會繼續努力。

談及新片「比利．林恩的中場戰事」，李安說，雖然運用新技術拍攝，但重點不在視覺效果，是更高規格、更精細的觀察與面向的嘗試，這部電影是個簡單的戲劇性題材，不是預告片看起來的都是動作為主。

運用3D立體、4K高解析，以每秒120格頻率拍攝的新片，李安說，更多的是捕捉人的細節，看透人的內心感受，「這是很大的課題」。新科技讓他回歸電影的最基本，回到和電影接觸，理性與感性上的接觸，雖然拍攝技術大躍進，他仍在努力嘗試。1050912

(中央社)