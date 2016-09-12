與好友結婚 5歲童安心走了

梅西身穿1襲灰色公主禮服躺在病床上，戴了閃亮的粉紅頭紗，與穿著西裝帥氣的戴米（Damien）手輕輕握在一起。(圖片取自12news)

小女生總是夢想穿上白紗做個美麗的新娘子，但美國有個5歲女童，因為從小患有罕見疾病，來不及真正等到成年走上紅毯，家人為了完成她的遺願，讓她與最好朋友戴米（Damien）「結婚」，過程感人落淚。

美國5歲女童梅西（Mary Massey）罹患了罕見疾病囊腫性纖維（cystic fibrosis），以及飽受慢性肺炎所苦，醫生宣告她時日所剩不多， 所以上週四晚間完成了夢寐以求的「終生大事」，梅西身穿1襲灰色公主禮服，戴了閃亮的粉紅頭紗，與穿著西裝帥氣的戴米（Damien）手輕輕握在一起，手指上戴著他們的結婚戒指，分別是「米奇」和「米妮」的樣式，雖然她仍躺臥在病床上，不過純真的臉龐上洋溢著喜悅。

最後在婚禮結束6小時之後，梅西躺在母親的手臂上安詳過世。梅西的母親帕克（Kayla Parker）說，女兒最後不帶傷痛，喜悅地離開人世，不管如何，她留給家人的回憶，將會永遠長存。

(中時電子報)