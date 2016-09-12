是否為穿心颱明揭曉 中颱莫蘭蒂最快今晚發海警
第１４號颱風莫蘭蒂，目前已是中度颱風，且強度持續增強中，以每小時22公里速度，向西北西的方面朝台灣南端接近，雖然莫蘭蒂路徑逐漸南移，但目前仍預測颱風中心恐朝台灣南端登陸，若速度、方向不變，預計最快將在今天深夜至週二（１３日）清晨發布海上颱風警報，隨後也有機會發布陸上颱風警報。
中央氣象局預估，颱風外圍環流預計週二就會影響到台灣的天氣，北部及東半部地區隨時間愈晚雨勢會愈明顯，而南部地區及中部山區也會有局部的短暫降雨，週三、週四（１４日、１５日）將會是這個颱風影響台灣最明顯的時候，各地受影響的程度須視其通過台灣時的位置而定，目前不確定性仍大，變數較多，請大家留意氣象局的最新天氣預報。
至於今天(１２日）的天氣情況，氣象局指出，各地大多是多雲到晴的天氣，但由於台灣附近的風向會轉為東北風，因此迎風面的北部及東半部地區不定時有些局部的短暫陣雨，主要的降雨還是會出現在中午過後；溫度方面，西半部高溫約３３、３４度，東半部則在３１、３２度，還是會有些熱的感覺，而清晨及夜晚低溫約２５、２６度。
另外，隨著颱風逐漸接近，西半部沿海的風將逐漸增強，今晚起北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生，提醒民眾若前往海邊活動也要留意浪況的最新預報。
目前除航港局因應莫蘭蒂進逼，週三、週四（１４日、１５日）往返富岡—蘭嶼、後壁湖—蘭嶼及富岡—綠島全數班次停航，其餘交通疏運還未受到影響。
(中時電子報)
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