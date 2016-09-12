熱昏了 希拉蕊健康正式成為美大選議題

自希拉蕊參加美國總統大選以來，健康問題雖不時被人提起，但始終未獲正視。不過，她周日早晨參加911恐攻15周年的紀念活動，歷時1個半小時後，便在華氏約80度（攝氏26.7度）的氣溫下，以「過熱」為由，而提前離席。錄影顯示，她上車時，雙腿發軟，幾乎昏倒，最後由安全人員攙扶，才上了車。

而這次提前離席引發媒體關注，可能實在不是時候，近幾個月來，共和黨總統候選人川普加強火力，鎖定健康問題，要求兩人同時公佈詳細的醫療記錄。此外，由於希拉蕊在91勞動節集會中，不斷咳嗽，美國共和黨籍前紐約市市長朱利安尼（Rudy Giuliani）再度提起，她可能隱藏某種嚴重的疾病，而在過去一周來，讓這問題引起討論，並不斷發酵。

《華盛頓郵報》（The Washington Post）指出，她的健康問題近期可能會從共和黨的「陰謀說」，正式變成辯論的關鍵話題。

雖然在希拉蕊提前離席幾小時後，她的醫生芭達克（Lisa Bardack）發表聲明說，她罹患了肺炎，正接受抗生素治療，並已建議她多休息，同時調整個人時間表。聲明中說，活動當天，希拉蕊有過熱和脫水的現象，但經過檢查，她已恢復正常。

然而，據 《紐約時報》（The New York Times）報導，早在8月進行一連串募款活動時，她便不斷被「過敏」問題困擾，引發眾人關注，但她卻四兩撥千金，開玩笑地說Ｌ：「每當我想起川普，就會過敏。」

希拉蕊說，她的過敏一年會發作兩次，正在服用抗組織胺藥，而每次症狀出現幾天，就會消失。

(中時電子報)