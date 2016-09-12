911事件15周年 洋基主場隆重哀悼

美國時間9月11日洋基主場的典禮中，樂儀隊繞行球場。(美聯社)

美國時間9月11日，洋基主場迎戰光芒，這起15年前的恐怖攻擊就發生在紐約，因此賽前舉行了隆重的悼念儀式。代表紐約警察與消防員的樂儀隊繞行場內，同時在球場中央展開星條旗。事發的2001年，洋基隊打進世界大賽，由總統小布希親自開球，當時場中央展開的星條旗，與今日所使用的正是同一面旗幟。

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洋基主場哀悼911，展開星條旗。(美聯社)

洋基總教練吉拉迪(右)與投手貝騰塞斯奉上花圈。(美聯社)

洋基總教練吉拉迪(左)與投手貝騰塞斯奉上花圈。(美聯社)

作客亞特蘭大的紐約大都會隊也為911事件哀悼。(美聯社)

邁阿密的馬林魚主場為911事件默哀。(美聯社)