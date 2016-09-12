希拉蕊醫生診斷後證實得肺炎

希拉蕊在紀念911攻擊15周年所舉行的活動時，忽然不適提早退場，引發各界關注，後來她的醫生證實她得肺炎。(圖片取自美聯社)

美國民主黨總統候選人希拉蕊在紀念911攻擊15周年所舉行的活動時，忽然不適提早退場，引發各界關注，更擔心她的身體狀況若當選後不能勝任總統職務，美國媒體報導，早在上周五希拉蕊就被醫生診斷出患了肺炎，目前正在服用抗生素，所以才在911紀念活動時，出現發燒及脫水，所以身體較虛弱，但在看過醫師後，恢復狀況良好。

美國民主黨總統候選人希拉蕊柯林頓的私人醫師莉莎達克發表聲明說：「上周五追蹤檢查久咳不癒時，希拉蕊被診斷出罹患了肺炎，目前正在服用抗生素。」她並囑咐希拉蕊多休息，且改變她的競選行程。川普上月曾暗指希拉蕊，「身體沒有強壯到足以勝任總統」，各界也對她的健康狀況議論紛紛，成為美國選民最關注的議題之一。

(中時電子報)