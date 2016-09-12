真是好茶！新北「蜜香特等紅茶」高價拍賣

「2016三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」現場除了展售各式優質的三峽在地農特產品外，並高價拍賣今年首屆新北蜜香紅茶評鑑比賽的特等獎。（新北市農業局提供）

新北市政府農業局與三峽區農會為推廣三峽農特產品，周日在三峽長福橋及祖師廟舉辦「2016三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」，現場除了展售各式優質的三峽在地農特產品外，並高價拍賣今年首屆新北蜜香紅茶評鑑比賽的特等獎，再次證明三峽好茶的無限魅力!

朱立倫市長在參加11日頒獎典禮時表示，三峽氣候與山坡地形適合茶樹栽培，在地特有的「青心柑仔」茶樹完全不噴灑農藥，並配合季節於春、冬季生產綠茶，夏天製作紅茶，而不用藥的栽培方式，讓小綠葉蟬叮咬嫩葉，並代謝生成特殊成分，所製作的紅茶帶有淡淡自然果香及蜜香，因而贏得「蜜香紅茶」的美名，今年更首度舉辦第一屆新北蜜香紅茶評鑑比賽，要將蜜香紅茶的名號，打響到海內外。

朱立倫市長在參加辦「2016三峽農特產品聯合行銷推廣展售會」頒獎典禮。（新北市農業局提供）

除了茶葉外，三峽的綠竹筍肉質白嫩，甜分、水分十足，媲美水梨的滋味也獲得「梨仔筍」的美名，在地更有全台唯一有機綠竹筍產銷班，讓品質更加安全健康。而新北市唯一的蜂蜜產銷班也在三峽，優良的品質遠近馳名。此外，三峽區農會已有116年的歷史，是全台灣第一個農會，雖是百年農會，但具有創新的思維，除積極配合市府推動安全又安心的農業，也努力輔導農友使用安全農法，提升新北市三峽農產品的價值，創造農業新商機。

今年拿下首屆新北蜜香紅茶特等獎的徐俊民先生也是三峽在地茶農，家中兄弟五人都從事蜜香紅茶的生產，在大家的齊心努力下，從101年起連續4年獲得三峽地區評鑑比賽的特等獎，今年更獲得全市比賽的最高榮譽，優良品質深獲各界肯定。

而獲得三峽地區春季碧螺春綠茶評鑑比賽特等獎的黃文雄先生也是得獎常客，在2006年奪得第一屆天下名茶大賽綠茶組的金牌獎，2007年又入選全國十大經典名茶，在地區性的碧螺春綠茶比賽中更是獲獎無數，他說，種茶、製茶的訣竅，就是用心、專心和細心，不斷的努力才能作出真正的好茶。

農業局表示，今年適逢三峽老街百年慶，由百年歷史的三峽農會主辦，以「峽客食代」為活動主題，邀請大家來三峽作客，品嚐美食。會場除了有蜜香紅茶、碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等各種在地農特產品展售外，還有「峽客食代」主題客棧，讓遊客彷彿回到古代，感受俠客時光氛圍，而精彩的舞臺表演、廚師料理秀，以及「峽客」闖關集點換限量贈品、茶點試吃、蜂蜜護唇膏DIY、製茶體驗等好康活動，也讓大家在秋高氣爽的周末，感受三峽特有的人文風情。

(中時電子報)