新加坡茲卡增至329例 8名孕婦感染

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新加坡茲卡疫情持續拉警報，指出目前最新確診感染個案已增至329人。(圖片取自達志影像)

新加坡茲卡疫情持續拉警報，當地衞生部昨晚發布疫情最新數字，指出目前最新確診感染個案已增至329人，新增案例中有8名孕婦感染茲卡。

新加坡衞生局表示，周日共新增11宗本土感染茲卡病例，其中8名是孕婦感染個案，只有1個案例與已知疫區有關，其餘10例則來自新疫區，另外當局會密切監察8名染病孕婦的情況。茲卡病毒主要通過蚊子叮咬傳播，性行為也是傳播途徑之一。孕婦若被感染，可能導致胎兒出現小頭症。

(中時電子報)