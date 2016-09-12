美網》12種子扳倒第1 美捷組合捧女雙第3冠
曾在2015年連摘兩座女雙冠軍的大會第12種子美捷組合桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／莎伐洛娃（Lucie Safarova），美網再度聯手，決賽以2比6、7比6(5)、6比4逆轉勝大會頭號種子法國賈西亞（Caroline Garcia）及美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），捧起合拍第3座大滿貫賽冠軍。
賈西亞／美拉德諾維奇首盤輕鬆拿下，次盤卻陷入苦戰，雙方一路緊咬至搶七決勝局，搶七桑茲／莎伐洛娃兩度破發第１種子，決勝局7比5驚險拿下扳平盤數。決勝盤桑茲／莎伐洛娃延續士氣，開賽就先破發賈西亞／美拉德諾維奇，且發球局全保，逆轉勝今年法網女雙冠軍。
桑茲與莎伐洛娃，去年澳網和法網合作兩度封后，美網是兩人聯手的第３座大賽冠軍，莎伐洛娃賽後表示，「老天，我至今仍不敢置信。我們兩人整年都因傷所困，但我們都拚戰到最後。」
決賽當日正好是美國911紀念15周年，地主桑茲則哽咽道，「能有完美的結局很棒，畢竟這對所有紐約人而言，是非常特別的日子。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。