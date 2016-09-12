美網》12種子扳倒第1 美捷組合捧女雙第3冠

美捷組合莎伐洛娃(左)、桑茲(右)兩人美網女雙封后，捧起合作大賽第3冠。(美聯社)

曾在2015年連摘兩座女雙冠軍的大會第12種子美捷組合桑茲（Bethanie Mattek-Sands）／莎伐洛娃（Lucie Safarova），美網再度聯手，決賽以2比6、7比6(5)、6比4逆轉勝大會頭號種子法國賈西亞（Caroline Garcia）及美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），捧起合拍第3座大滿貫賽冠軍。

賈西亞／美拉德諾維奇首盤輕鬆拿下，次盤卻陷入苦戰，雙方一路緊咬至搶七決勝局，搶七桑茲／莎伐洛娃兩度破發第１種子，決勝局7比5驚險拿下扳平盤數。決勝盤桑茲／莎伐洛娃延續士氣，開賽就先破發賈西亞／美拉德諾維奇，且發球局全保，逆轉勝今年法網女雙冠軍。

桑茲與莎伐洛娃，去年澳網和法網合作兩度封后，美網是兩人聯手的第３座大賽冠軍，莎伐洛娃賽後表示，「老天，我至今仍不敢置信。我們兩人整年都因傷所困，但我們都拚戰到最後。」

決賽當日正好是美國911紀念15周年，地主桑茲則哽咽道，「能有完美的結局很棒，畢竟這對所有紐約人而言，是非常特別的日子。」

(中時電子報)