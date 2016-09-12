醫師：希拉蕊罹肺炎 因過熱而脫水

我要評比

美國民主黨總統候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）的醫師說，希拉蕊罹患肺炎，在紐約911紀念活動「因過熱而脫水」，但正「順利復原」。

希拉蕊陣營一名幕僚表示，希拉蕊被迫離開紐約世貿中心遺址的儀式後，巴達克（Lisa Bardack）醫師在希拉蕊家中為68歲的她檢查身體。

由旁觀者拍攝的影片顯示，希拉蕊今天離開911紀念活動現場時，身體搖晃且腳軟，由3個人扶著離開。

由希拉蕊陣營公布的巴達克醫師聲明指出，希拉蕊之前就因過敏而咳嗽，她咳嗽已久，在經過後續評估之後，本月9日診斷出肺炎。

聲明說：「希拉蕊目前正在服用抗生素。」巴達克囑咐希拉蕊多休息，並改變她的競選行程。1050912

(中央社)