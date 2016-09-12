成龍獲奧斯卡終身成就 李安：肯定亞洲
今天獲頒國際廣電大會年度卓越國際榮譽獎的導演李安表示，成龍獲得奧斯卡終身成就獎，是奧斯卡對亞洲表演藝術家的認同，他很為成龍高興，也恭喜他。
國際廣電大會（IBC）今晚將年度卓越國際榮譽獎（International Honour for Excellence）頒給李安，李安與夫人林惠嘉一同出席頒獎典禮。
李安會後接受訪問，談到成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards），表彰他輝煌的影藝生涯和終身成就時表示，很恭喜他，能拿到這個獎並不容易。
李安表示，奧斯卡是比較純美式想像，但現在世界已經不同了，奧斯卡也必須改變。成龍的獲獎是奧斯卡對亞洲表演藝術家的認同，他非常高興，身為亞裔他非常驕傲，也認為這是奧斯卡非常好的方向改變。1050912
(中央社)
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