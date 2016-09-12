接獲911恐攻噩耗 小布希立馬決定報復

美國911恐怖攻擊事件今天屆滿15周年，小布希總統時期的白宮新聞秘書佛萊謝9日首度公布他當時手寫的6張筆記，內容記載這位前總統獲知後立即決心報復，誓言「逮到這些混帳」。

英國「電訊報」（The Telegraph）報導，根據佛萊謝（Ari Fleischer）在總統專機空軍一號（Air Force One）的記錄，小布希從機上打電話給副總統錢尼（Dick Cheney），告知「我們開戰了」。

掛上電話後，布希轉身向幕僚表示：「我們會處理此事。等我們找出是誰幹了這件事，他們不會喜歡我這個總統的，有人得為此付出代價。」

他繼續表示：「我等不及要找出元兇，這要花點時間，但我們不會饒過他們的。」

2001年9月11日早上8時46分，遭恐怖分子劫持的班機撞向世界貿易中心一號樓（也稱北塔）。隨後另一架飛機也衝撞世貿二號樓（南塔），兩座建築均在兩小時內倒塌，造成2753人喪生。

五角大廈遭另一架客機衝撞，造成184人喪生，另一架客機墜毀賓州田野，造成40人喪生。

特勤局擔心空軍一號也成為攻擊目標，但小布希堅持要從佛州返回華府，他說：「我想儘快回家，我不想被任何人擋在華盛頓以外地區。」

小布希後來再度與錢尼通話，他指出，讓美國人民看到政府持續在運作中是很重要的。「我們會抓到這些混蛋。這是新戰爭。攻擊的人是沒有露臉的懦夫。」

佛萊謝的筆記也提到，他們在機上聽到從地面傳來「天使是下一個」（Angel is next）的通知，讓他們擔心這架飛機會成為攻擊目標。後來證實是虛驚一場。

小布希也擔心家人的安危，在馬上得知老婆蘿拉（Laura）和2個女兒安全無虞後，他也問到他鍾愛的蘇格蘭梗犬「巴尼」（Barney）：「那巴尼呢？」幕僚長卡德（Andy Card）回答：「牠正在咬賓拉登（Osama binLaden）的腳跟呢。」（譯者：中央社徐崇哲）1050912

(中央社)