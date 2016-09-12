9月12日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●插旗口湖鄉 民進黨止敗 鄉長補選 林哲凌以375票險勝

雲林縣口湖鄉長補選11日投票，民進黨徵召的縣議員林哲凌獲得3476票，以375票之差險勝對手，終結今年1月16日政黨輪替以來基層補選9連敗陰霾，也首度成功地插旗口湖鄉；不過，落敗之一的蔡孟真向選務中心檢舉林在投票日傳訊息已違反《選罷法》，林則反駁蔡搞錯對象了。此戰投票率為50.26％。

●溪頭千年神木倒塌 壓傷3人

台灣知名巨檜「溪頭神木」，11日中午疑因根系老化、連日大雨土質鬆軟、幹身溼重失衡而突然倒塌，波及正在附近休息覽景的遊客，造成3人輕重傷。管理單位台大實驗林管處除陪同傷者急送就醫，並立即封閉現場，另將邀專家調查樹倒原因；倒臥的幹身，考慮留原地供憑弔，殘材作文創品。

●莫蘭蒂轉中颱 中秋賞月無望

今年第14號颱風莫蘭蒂昨天下午2時增強為中度颱風，持續朝台灣接近，中央氣象局預計今天深夜至明天清晨間發布海上颱風警報，周三、周四是莫蘭蒂最接近台灣的時候，甚至不排除發展成強烈颱風，各地降雨明顯，周四中秋夜各地都沒辦法賞月了。

重點要聞

●溪頭神木瞬倒 女遊客命危

樹齡2800年的溪頭神木倒了！南投溪頭地標紅檜神木，長年遭藕朽菌侵蝕，樹幹變中空且根部腐蝕，加上連日山區大雨致土石鬆動，重40噸的神木昨應聲倒下，壓傷3名遊客，其中一名女遊客脾臟、腎臟破裂，重傷命危，其餘兩人輕傷。神木每年吸引約140萬人朝聖，倒下後可能移置周邊地點開放觀賞，但遊客無法再目睹神木挺拔英姿，紛嘆可惜。

●性侵印傭 惡僱主收押

台中驚傳印尼女看護工遭惡僱主性侵，女看護工用手機自拍性侵過程蒐證，影片遭po上網後外媒廣泛報導，丟盡台灣人顏面，惡僱主逃亡三十二小時後昨凌晨遭警方拘提，他推稱「喝醉酒，忘記了」，台中地檢署訊後向法院聲請羈押他，台中地院晚間以惡僱主涉犯強制性交、強制猥褻重罪，且有逃亡之虞，裁定收押。

●「救觀光」今2萬人上凱道

新政府上台後，陸客團銳減三至四成，官方估今年觀光外匯收入恐減少三百六十億元。行政院上周雖已宣布將釋出三百億元助觀光產業紓困，但業界認為政府措施只是短期紓困、無法解決問題，今仍將動員旅行業、導遊業等十一行業共兩萬人走上凱道，訴求「求生存、有工作、能溫飽」；台聯則批中國是以商逼政。

重點要聞

●溪頭神木倒了 3遊客奔逃不及壓傷

伴隨許多人成長的溪頭神木，昨日中午轟然傾倒，十多名在神木圍籬旁聊天的遊客，聽到樹幹斷裂巨響四處奔逃，三名遊客走避不及遭壓傷，這是溪頭園區開園四十六年來首例。

●世界盃拔河賽／克服軟泥 我女將拔6金

景美女中與台師大拔河聯隊到瑞典參加二○一六世界盃室外拔河賽，昨拿下第五金，創歷年最佳奪牌紀錄；這群雙十年華女學生，不惜玉手不再柔細，頂著烈日苦練，如願站上世界舞台，再次用她們的雙手寫下冠軍日記。

● 弱勢家庭 被電費拖更窮

新竹李奶奶家徒四壁，什麼家具都沒有，一家七口席地而睡，屋裡卻有台比人還高的二手冰箱；冰箱是愛心人士所贈，雖解決李家食物冰存問題，但每月增加電費開支，讓李奶奶的生活更拮据。

重點要聞

●皮卡丘辣模闖警所邀合照 值班警遭告誡

「咦？怎麼警察的值班台上是皮卡丘和比基尼辣妹！」皮卡丘坐在警局值班台上，比基尼辣妹站在一旁，甚至制服警察也入鏡，這樣的畫面在通訊軟體上瘋傳，把警局長官惹怒了！因為無法懲處進入台北市士林警分局後港所拍照做為廣告宣傳的民間飲品業者，分局遂以警所和警分隊「作為不當，有危駐地安全」等由，由督察組予口頭告誡，訓斥讓業者拍照的員警。

●AT-3去年失事救援延誤 監委調查空軍涉重大疏失

空軍AT-3教練機在去年九月廿二日失事墜毀在南投馬博拉斯山區的原始森林，軍方陸空大搜救，四天後才找到飛官遺體及機骸，事件凸顯AT-3欠缺效能佳的個人定位信標機，但監委在介入調查後有驚人發現，空軍在個人定位信標機的換裝及發報頻率移頻上，都涉有重大疏失。

●低價一條龍不改 台灣觀光恐雪上加霜

中國限縮中客團來台觀光，導致國內部分專營中客團業者受到衝擊。統計顯示，過去八年，中客團來台數成長，但國內可接待的旅行社四百家，其中僅百家有較頻繁的接待業務，旅館、遊覽車、導遊數量卻快速膨漲，不僅供過於求，更因中客低價團充斥，導致業者削價競爭；台灣觀光業為搶中客而出現「低價一條龍」的畸形發展危機，在中客縮減的現實下浮出檯面。

(中時電子報)