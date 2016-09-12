米苔目奢華變身　五星級飯店也愛用

山海樓「珍寶魚」，鮮魚明蝦，把米苔目烘托得氣質十足，十分美味。（鄧博仁攝）

曾帶領日本大阪麗思卡登酒店香桃餐廳拿下米其林一星的W飯店紫艷中餐廳新任主廚鄔海明，愛上台灣米苔目。（鄧博仁攝）

W飯店紫艷中餐廳新菜「龍蝦湯勝瓜蛤皇米苔目」，米苔目讓煲湯充滿變化與層次。（鄧博仁攝）

低調卻典雅的山海樓。（鄧博仁攝）

山海樓著名的招牌拼盤。（鄧博仁攝）

平價街頭小吃米苔目正在變身！包含高級台菜餐廳山海樓以及信義區W飯店紫艷中餐廳，不約而同都正運用米苔目做料理，讓人讚嘆原來村姑只要好好化妝，美麗不輸名模。

米苔目是可以多元運用的台灣傳統小吃，從冰品、熱湯、宵夜到乾米苔目都好吃，它外型跟日本烏龍麵類似，不同處在於烏龍麵以麵粉製成，米苔目以在來米添加太白粉或地瓜粉製成，因此可Q可軟，更能與周邊食材滋味融合一體，就如台灣文化一般充滿包容力與吸附力，成為很好的滋味傳遞介質，並逐漸被五星級飯店大廚發現與運用。

曾帶領日本大阪麗思卡登酒店香桃餐廳拿下米其林一星的W飯店紫艷中餐廳新任主廚鄔海明，就愛上台灣米苔目。日前推出新菜「龍蝦湯勝瓜蛤皇米苔目」，作法是先以龍蝦、瀨尿蝦、白蝦及蟹腳熬高湯，起鍋前加入沙公蟹肉、日本干貝、大蛤蠣，最後再加入手工米苔目、澎湖絲瓜（絲瓜音如輸瓜，因此港澳地區一向稱絲瓜為勝瓜）、新鮮草菇、香菜、唐芹及芝麻等蔬菜提味。

這樣一鍋以龍蝦為底的湯頭滋味很鮮美，但也因過於濃郁，大概三、五口後就味覺麻痺！沒想到加入米苔目後，每一湯匙舀起來都會帶著已經吸飽湯汁的軟軟米苔目，每一口咬下米苔目都迅速以米香回應，增添清爽，加上不時竄出的清爽絲瓜，讓整鍋湯同時在濃郁與爽脆鮮甜間來回，變得充滿層次。

山海樓則是把米苔目運用到「珍寶魚」中。作法是先將整隻魚去骨去刺後塞入米苔目、蝦米、椴木香菇等材料，接著以豬網油包覆，將其放入摻有澎湖野生明蝦的高湯中熬煮，並於起鍋前灑一把韭菜讓其噴香。

整鍋湯的滋味有點像客家鹹湯圓，又像街邊充滿新鮮韭菜香的鹹湯米苔目，但那不時竄出的鮮魚鮮嫩、明蝦鮮甜、香菇鮮香，以及豬網油鮮滑，每一種高貴食材都如內斂的精品與珠寶，不搶光彩，反而把原本平價的米苔目女主角烘托得氣質十足，每一口咬下都有滑嫩口感與勁道，讓人久久難忘。

原本一碗25元的米苔目街頭小吃，經過這樣變身，成為一道就要數百元的高級料理，卻又不顯突兀與廉價，反而充滿滋味，老祖宗傳下來的米苔目真讓人讚嘆。

(中時)