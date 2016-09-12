冬遊瑞士 探訪牧場國度內的義式小鎮

卡達達觀景台天氣好時可遠眺義大利羅莎峰。(時報旅遊提供)

夏天的瑞士，有阿爾卑斯山群峰美麗的風景，還有美麗的湖泊及翠綠多彩的森林，天氣晴朗漫步瑞士鄉野的小鎮仙境，好不愜意。冬天的瑞士也是旅人們最愛的季節，白雪讓巍峨的名峰更顯壯麗，也讓這牧場國度山中小城更充滿童趣，冬天的瑞士也是滑雪勝地，吸引不少熱愛雪上活動的人士不遠前來。

冬遊瑞士除了欣賞雪景之外，還不妨往瑞士的義語區前進，這裡有瑞士這個牧場國度內最別緻的義式小鎮洛卡諾LOCARNO，有義式熱帶陽光風情，美麗的馬嬌蕾湖畔，吸引了大量的旅客來這裡渡假。登上卡達達cardada造型俐落的A字型觀景台，是眺望洛卡諾及馬嬌蕾湖區的最佳地點，天氣好的時候，還可以看到為於義大利境內的羅沙峰喔。而前往cardada觀景台的纜車由頂尖級建築師馬里奧-博塔(Mario Botta)設計， 四周透明的玻璃窗，流線的外觀，也讓遊客驚豔不已。

卡達達A字型造型的觀景台。(時報旅遊提供)

造型獨特的纜車是頂尖級建築師馬里奧-博塔(Mario Botta)的作品。(時報旅遊提供)

位於洛卡諾的山坡上，有麥當娜薩索聖山教堂(The sanctuary of Madonna del Sasso)，這裡是瑞士義語區最著名的朝聖地，它是由古老還願傳統所建成，因修道士曾見聖母像在此顯靈，又因建立在岩石上，故稱岩石聖母教堂。從1487年開始建造，居高臨下在當地的信仰與建築歷史上都扮演了重要的角色，教堂內部的天花板及牆面都有五彩璧畫，莊嚴而華麗，側邊廊道則可以悠閒的欣賞馬嬌雷湖及洛卡洛的小城景觀。

岩石聖母教堂是瑞士義語區著名的朝聖地。(時報旅遊提供)

岩石聖母教堂。(時報旅遊提供)

洛卡諾附近的ASCONO小漁村，這裡是瑞士境內海拔最低的地方，悠閒的湖畔，各種彩色的小房子，非常繽紛可愛，充滿義式風情，這裡吸引許多哲學家、藝術家前來這裡居住，舒服悠閒氣息，讓人忘記煩憂。ASCONO阿司科納渡假區，擁有高爾夫球場、高級精品店、很多旅館酒店和高級餐廳。可以享受帆船等各種水上運動，又可在馬嬌雷湖上乘船遊覽，欣賞馬基亞山谷和琴托華麗山谷(Centovalli)等美景。

(中時電子報)

ASCONO小漁村。(時報旅遊提供)

ASCONO小漁村房子繽紛可愛。(時報旅遊提供)

ASCONO阿斯科納小漁村巷弄內可見許多可愛的彩色小房子。(時報旅遊)