愛旅遊》來紗帽山泡溫泉、品美味！再抽1年免費泡湯券

秋意涼！來北投紗帽山泡溫泉再舒服也不過了！（圖取自台北市紗帽山溫泉發展協會官網）

秋高氣爽！來登山賞美景、享受泡湯好溫暖！每年中秋節前夕，都能看到數百個家庭攜手上紗帽山感受歡樂氣氛，今年2016紗帽山溫泉保育嘉年華在11日於行義路300巷停車場廣場開跑，本年度要教愛泡溫泉的家庭做出最天然環保、不添加化學原料的溫泉沐浴乳，而且只要來學做沐浴乳都能拿到一張泡湯券，亦能參加一年、半年、三個月大眾池免費泡湯券抽獎，最高價值破30萬元。

2016紗帽山溫泉保育嘉年華盛大展開，台北市紗帽山溫泉發展協會理事長高振鐘（左三）邀請大家一起來泡好湯、嚐美食。（北市紗帽山溫泉發展協會提供）

現場超過數百位遊客共同參與，體驗沐浴乳的製造過程天然概念，現場也飄起沐浴乳的淡淡輕香。而店家們也攜手展出10道豪華經典燒尾宴菜色，豐富佳餚更是讓遊客們垂涎三尺，使得2016紗帽山溫泉保育嘉年華宛如一場嗅覺、味覺及視覺的饗宴。

臺北市紗帽山溫泉發展協會理事長高振鐘表示，台北市政府產業發展局長年輔導北市溫泉經營並視為市府重點工作，紗帽山溫泉保育嘉年華的舉辦，更是成功展現輔導成果，紗帽山國際能見度、在地知名度均有顯著提升，是陽明山周邊國內外遊客的觀光重地。

紗帽山知名宴席-燒尾宴融合各式吉祥話，讓人不僅吃的滿意，更吃得大吉大利。（北市紗帽山溫泉發展協會提供）

現今紗帽山各大店家正積極配合溫泉法的實施，配合都市計畫開發輔導，以期帶來更專業的觀光品質，目前規劃溫泉區建築法規、水土保持、整體規劃、各別開發...等課程，讓紗帽山溫泉區業者免費參加，為重新整建店面做準備。

2016紗帽山溫泉保育嘉年華現場抽出價值高達30萬全年份的VIP溫泉泡湯券，由曾小妹妹一家獨得！（台北市紗帽山溫泉發展協會提供）

紗帽山溫泉保育嘉年華年年的舉辦，亦長期推廣溫泉知識，特地設計帶有遊戲趣味的有獎徵答，推廣正確又專業的溫泉資源保育觀念，而紗帽山更是陽明山周邊最具特色的溫泉重地，優美的景緻與清新的空氣亦適合參與嘉年華的民眾健走、吸取森林芬多精。

鄰近的14間在地店家亦推出各種溫泉美食、燒尾宴宴席，四季都吸引美食愛好者上山品嚐，店內還有個人池、按摩池、湯屋、SPA池．．．等多樣化的泡湯選擇供爬山民眾放鬆身心。

(中時電子報)