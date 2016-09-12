911提前離席 醫生證實希拉蕊罹肺炎

紐約今天舉行911恐攻事件15週年紀念活動，美國民主黨總統候選人希拉蕊因不耐炎熱天候，身體不適提早離開。醫生證實，希拉蕊9日被診斷罹患肺炎，正在服用抗生素中。

今天是美國「911」恐怖攻擊15週年，在當年遭遇恐攻的紐約世貿中心遺址、911國家紀念博物館舉行悼念儀式，成千上萬名家屬先在遇襲時分默哀一分鐘，隨即一一唱名罹難者名字。911恐攻造成2753人喪生，迄今依舊是美國及紐約客心中的痛。

除了紐約市長白思豪及前市彭博之外，希拉蕊（Hillary Clinton ）上午也出席紀念活動，向罹難者致意並問候家屬，惟活動長約5小時，在進行約一個半小時後，希拉蕊因不耐炎熱天候，身體不適，提早離開紀念活動。

68歲的希拉蕊隨後被送往女兒雀兒喜（Chelsea Clinton）位於曼哈頓（Manhattan）寓所時，還對記者說，「覺得狀況良好」。希拉蕊陣營稍後發表聲明，「希拉蕊感覺過熱，提早離開紀念活動，稍適休息後，已經好多了」。

希拉蕊主治醫生巴達克（Lisa R. Bardack）後也證實，希拉蕊9日被診斷出現肺炎，正在服用抗生素中。

希拉蕊今天身體搖晃由3人扶著離開活動會場，再度引起外界關切她的健康情形。尤其是對手川普（Donald Trump）一直批評她的健康問題。1050912

(中央社)