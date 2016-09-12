根本沒婚變！劉愷威零點準時幫楊冪慶生
大陸女星楊冪2014年嫁給香港演員劉愷威，育有一女「小糯米」，但結婚兩年來不時傳出婚變消息，即使他們出面闢謠，依舊謠言不斷，12日是楊冪生日，劉愷威零點就送上祝福，讓網友都直呼：「快閃瞎了！」
劉愷威12日零點就在微博發文：「今年有個小美女準備了手工大禮，我們都不跟她搶第一，祝糯米媽咪生日快樂！」並附上女兒特地做給媽媽的手工卡片，而楊冪隋後也轉發貼文甜蜜回應：「最喜歡的禮物，這手藝跟我當年不相上下，謝謝糯米米和糯米爸爸」。
網友難得看到兩人公開曬恩愛，都忍不住直呼：「終於等到你們放閃了」，祝福楊冪生日快樂之餘，也開心看到他們一家幸福甜蜜的模樣。
(中時電子報)
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