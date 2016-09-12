英女王老當益壯 開車載凱特遊莊園

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英國女王伊麗莎白二世日前親自開車，載孫媳婦凱特遊莊園。(圖截取自每日郵報)

高齡已90歲的英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）老當益壯，日前與兒孫聚會時還親自開車載孫媳婦凱特（Kate）到處逛，似乎暗示著她仍然有掌控全局的能力。

據《每日郵報》報導，英女王上周與威廉王子（Prince William）一家人一同到蘇格蘭的巴爾莫勒爾莊園（Balmoral estate）渡假，期間女王親自開車載凱特到莊園的野餐地點，與孫兒威廉王子（Prince William）會合。

從媒體補捉到的畫面看見，女王穿著輕便的墨綠色休閒裝，邊開車邊與坐在副駕駛座的凱特王妃聊天，從凱特臉上的笑容顯示兩人相處融洽，而隨扈只能隨侍後座。

報導指出，威廉與凱特夫婦8日抵達此地，住在父親查爾斯親王（Prince Charles）的寓所Birkhall宅邸，3歲的小王子喬治（Prince George）和1歲的小公主夏綠蒂（Princess Charlotte）也同行。

(工商)