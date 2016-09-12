韓聯社：北韓已準備再次核試

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南韓聯合新聞通訊社今天引述南韓政府消息人士的話報導，北韓已完成再次進行核試的準備工作。

路透社引述韓聯社報導，消息人士還說，北韓可能會使用山區核試地點過去未曾使用的地道。

平壤當局9日進行目前為止爆炸威力最強大的核試，且表示已掌握彈道飛彈攜帶核彈頭的能力，誓言會持續加強發展核武。（譯者：中央社陳昱婷）1050912

(中央社)