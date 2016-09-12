新加坡人對美食品牌忠誠度 難撼動

特派員看世界專欄民以食為天，特別是在以外食為主的新加坡飲食文化裡，祭飽五臟廟被視為頭等大事，他們雖勇於嘗鮮，但難以撼動對既有庶民美食的死忠支持，排隊人龍即是最佳明證。

新加坡人家中雖有廚房，但是大多數家庭均選擇出外用餐，除新加坡觀光旅遊盛行、餐館林立是主因，政府組屋區旁多有販賣各種餐食的小販中心或咖啡店，地鐵站旁商場裡也有為數眾多的熟食中心，提供上班族多元餐飲模式。

即便新加坡美食多元，新加坡人心中仍有自己的美食地圖，初來新加坡旅遊的國際旅人，只能依旅遊指南按圖索驥，接受網路部落客或背包客建議，大啖或許是五星級飯店裡的辣椒螃蟹、肉骨茶等美食。

大多數新加坡人對美食是有品牌忠誠度，長長的排隊人龍就是一個最值得參考的量化指標。咖啡店或熟食中心裡，總會有老字號的店家生意好的出奇，新加坡人默默耐著性子排隊，就是為了一嘗讓自己食指大動的好味道。

談到星馬相當出名的肉骨茶，新加坡人多半有自己的選擇，不遷就於旅遊指南的推薦，位於中峇魯的「老字號中峇魯」肉骨茶高朋滿座，絕不遜於其他知名的肉骨茶，食客多以本地人為主。

記者實際走訪以華人餐飲為主的牛車水小販中心，繁忙的午飯時間，部分攤商前排著長長的人龍，讓門可羅雀的商家投以羨慕眼光，這也說明即便是道地庶民美食，新加坡人對於不同的攤商仍有品牌支持度。

釀豆腐是新加坡非常普遍的庶民美食，但這家從清早開始營業的牛車水小販中心業者，排隊顧客從未間斷，成功祕訣無他，看似平淡無奇的釀豆腐蘊含了絕佳好滋味，換來當地食客的品牌忠誠度。

其他如肉脞麵、魚丸麵、蝦麵等口耳相傳的國民美食亦復如此，這也形成小販中心或咖啡店經常林立的現象。

以最近獲得米其林一星的油雞飯麵師傅陳翰銘為例，他的油雞飯原本即在牛車水小販中心擁有很多死忠食客，他們寧願花一個小時以上的時間排隊，就是為了吃到美味可口的油雞飯。

不乏赴新加坡開餐廳的台商告訴中央社記者說，新加坡人勇於嘗鮮，初開幕之際人潮不斷，只要是美味佳餚，都願排隊等候，但要能通過他們味蕾的考驗並不容易，台商雖成功搶下美食灘頭堡，鎩羽而歸的也不在少數。

新加坡人對飲食品牌的忠誠，可說一旦認定是屬於自己心中的美食地圖，除非有更強的誘因，否則並容易改變既定的美食習慣。

喚起記憶中的傳統老味道，是大多數新加坡人對庶民美食的堅持，而這份堅持也無形中養成對飲食品牌的忠誠度，數十年如一日。旅人如赴新加坡吃道地美食，跟隨著新加坡人的飲食品牌忠誠，保證絕不虛此行。1050912

(中央社)