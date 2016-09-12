變性女星亞歷克西艾奎特逝世 享年47歲
原名勞勃艾奎特的變性女星亞歷克西艾奎特（Alexis Arquette）今晨辭世，享年47歲，她因是罹患慢性疾病而辭世。
據美國「綜藝」（Variety）雜誌報導，她的哥哥也是知名演員里契蒙艾奎特（Richmond Arquette）在臉書貼文說，亞歷克西艾奎特今天凌晨零時32分病逝，當時家人圍繞在她身旁。
同時伴著已故英國搖滾傳奇大衛鮑伊（David Bowie）的Starman歌聲往生，並說如她所願，在她進入另外一個世界時，大家開心送走她。
亞歷克西艾奎特曾參與演出的電影包括，1994年奧斯卡金獎導演昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）的作品黑色追緝令（Pulp Fiction），還有模仿歌手喬治男孩（George Boy）的婚禮歌手（The Wedding Singer）。
至於她最近一部的作品則是2014年的當我們混在一起（Blended）。原名勞勃艾奎特（Robert Arquette）的她，可說是出身演藝世家。
她的姊姊派翠西亞艾奎特（Patricia Arquette）因「年少時代」（Boyhood）演技精湛，獲得2015年奧斯卡金像獎最佳女配角。
獲悉亞歷克西艾奎特辭世，派翠西亞艾奎特在個人推特頁面藉著兩首歌Starman與搖滾樂團T. Rex的歌曲Cosmic Dancer向她致意，同時喬治男孩也貼文表示哀悼。1050912
(中央社)
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