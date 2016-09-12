不能吃的食物 谷歌紀念模型專家

今天是食品模型專家岩崎瀧三的121歲冥誕，Google特別在首頁放上許多食品模型來紀念他，岩崎瀧三在1932年創造出第一個食品模型，至今有84年的歷史。

百貨美食街的櫥窗內，總是擺滿一盤盤看起來可口美味的餐點，但這些其實都只是專門放在櫥窗來展示的食品模型。食品模型發源技術來自於日本，而世界上第一個食品模型則是誕生在1932年6月1日，是一盤由岩崎瀧三所創造的蛋包飯。

岩崎瀧三出生於日本岐阜縣郡上八幡，其創造食品模型的靈感來自於蠟燭滴落在水面上而形成的一朵蠟燭花，岩崎瀧三發現「蠟」具有豐富的延展性，因此便利用蠟在搭配多種顏色，製作出許多的仿真食品。

岩崎瀧三創造出食品模型後，各地餐廳都開始使用食品模型來展示店內的菜色，隨後模型開始遍佈日本甚至是海外；今天是岩崎瀧三的121歲冥誕，Google也特別用Google塗鴉（Doodle）來向這位食品模型專家致敬。1050912

(中央社)