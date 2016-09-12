感嘆自幼家庭不完美 徐若瑄曝26年辛酸史
徐若瑄前年與新加坡富商李云峰登記結婚，並於去年產下兒子小V寶，一家和樂融融羨煞旁人，不過她卻自曝原生家庭其實並不完美，所幸有姐姐一路相伴照顧，才能讓她無所畏懼的挺過來。
徐若瑄形容自己在家中身份宛如大樹的樹幹，堅強的守護每一個人，雖然一路上挫折難以計數，不過因為受到樂觀積極的母親影響，才能讓她這26年來從不覺得孤單寂寞，也所幸有姐姐從不缺席在旁陪伴，才能讓她無謂的面對各項挑戰，正因為如此，才能讓她無怨無悔地擔任守護者，保護著家中每個成員，讓一家人的心緊緊相繫。
她表示婚後雖然婆家對她疼愛有加，不過嫁到人生地不熟的新加坡，加上立刻升級為兩個女兒的媽媽，一開始確實有點適應不良，不過當兩個女兒拿着家庭聯络簿要她在家長欄簽名時，她才意識到「母親」這個身分的存在，不過當下因為太緊張居然莫名簽下「李太」兩個字，事後回想起來仍覺得好糗。
徐若瑄在新書宣傳照拍攝時，化身美人魚持着長矛的造型，她表示就是在詮釋26年來義無反顧的付出，除了感謝母親與姐姐之外，也感謝演藝圈好友的力挺，讓她更有動力往前邁進，也讓粉絲大讚「鋼鐵V」的封號果然名不虛傳。
(中時電子報)
關鍵字：徐若瑄
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