美網》重演去年法網戲碼 瓦林卡撂倒喬帥封王

瓦林卡美網男單決賽撂倒當今球王喬柯維奇奪冠。（美聯社）

挑戰生涯第3座大滿貫賽金盃，瑞士名將瓦林卡，12日美網男單冠軍賽重演去年法網決賽戲碼，面對當今球王喬柯維奇端上逆轉勝拿手好戲，6(1)比7、6比4、7比5、6比3擊敗喬帥封王，抱走生涯首座美網金盃、個人第3座大賽冠軍，喬帥則與第13座大賽冠軍擦肩。

不同於受肩傷所困的喬帥，瓦林卡以絕佳狀態一路闖進決賽，即便對戰喬帥4勝19負處下風，但他大賽決賽勝率是百分百，先前兩度都撂倒當時球王捧冠。他賽前霸氣表示，「一旦我打進決賽，就會充滿自信，我知道我能打出最棒的比賽。」

喬柯維奇不敵瓦林卡，無緣生涯第13座大賽冠軍。（美聯社）

瓦林卡此言不假，雖然先在搶七先失首盤，次盤扳平後吹起反攻號角。第3盤開賽瓦林卡連拿3局，漂亮單手反拍多次回擊出致勝球，讓喬帥頻頻苦笑。球王隨後連追3局扳平，兩人互保發球局至5比5。瓦林卡保住發球後，第12局藉喬帥失誤送分破發，盤末連拿2局7比5拿下。此盤瓦林卡擊出18記致勝球，遠高於喬帥的8記，且有3個適時Ace球，兩個破發點都把掌握住。

狀態極佳的瓦林卡，邁向贏球的第4盤延續氣勢，率先破發喬帥連拿2局，第3局更連發2記Ace球，送給喬帥鴨蛋，取得3比0領先。喬柯維奇保發後隨即叫出醫療暫停治療右腳趾水泡，第5局瓦林卡逃過3個破發點，取得4比1領先。

腳趾水泡令喬柯維奇疼痛難耐，不時露出痛苦表情，儘管隨後保發仍大勢已去，甚至連老天都站在瓦林卡這邊，一個幸運擦網球喬帥只能低頭嘆氣。

喬柯維奇第2度醫療暫停後先保發追成3比5。關鍵發球局，瓦林卡在落後情況下連追2分扳平，錯過第1個冠軍點，第2個冠軍點喬克維奇回擊出界，瓦林卡順利笑納生涯第3座大賽冠軍。

(中時電子報)