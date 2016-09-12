老翁膀胱餘尿多 攝護腺肥大惹禍
六旬宋姓老翁用手按壓下腹部，滿臉不舒服地走進診間，埋怨整夜無法睡覺，半小時就起床尿尿一次，且只尿一點點，醫師檢出老翁膀胱餘尿400CC，病因是攝護腺肥大。
台南市立安南醫院泌尿科醫師石欣衛指出，老翁一直很想尿尿，尿尿時不會痛，但只尿一點點，且覺得尿尿愈來愈困難；當醫師說明攝護腺肥大是病因時，老翁還不知道攝護腺是什麼。
石欣衛表示，攝護腺是男性特有的腺體，緊鄰膀胱及尿道外擴約肌，位於膀胱出口，涵蓋攝護腺尿道，相當於膀胱尿液出口的大門，主要功能是尿流控制、精液射出，及分泌攝護腺液體作為精液的重要成分，幫助精蟲活動。
一旦攝護腺變大或增生，可能造成攝護腺尿道的壓迫，讓大門變窄，形成排尿困難。所以排尿有問題，就需要評估攝護腺情況，一般年輕人攝護腺大小約20公克，超過30公克就是攝護腺肥大。
不過，攝護腺本來就可能隨著年紀增長而變大，臨床上也較常發現攝護腺肥大造成排尿困難，多發生在年紀大的患者身上。
攝護腺肥大的治療，可服用藥物，手術動刀也是主要選擇，包括傳統尿道內視鏡攝護腺刮除手術、經尿道內視鏡雷射攝護腺汽化手術等兩種，讓攝護腺尿道通暢，改善排尿。1050912
(中央社)
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