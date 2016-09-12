廣達游藝獎前進德國 帶師生實境探索藝術
為幫助師生透過藝術探索世界，廣達基金會安排游藝獎得主前往德國實境探索，到知名博物館、美術館等參訪，另外還安排國際禮儀訓練，讓師生拓展國際視野。
廣達文教基金會每年舉辦「游藝獎」，進行導覽達人、創意教學等競賽，獲獎者可參與國外實境探索之旅，今年遴選出6位導覽達人首獎、5位創意教學首獎教師團隊及3位行政推手獎師長，由基金會全額贊助，至德國進行9天海外「實境探索任務」。
廣達基金會表示，這次德國「實境探索任務」，希望帶領得獎師生透過藝術探索世界，除了參觀德國世界著名的博物館及美術館，行前更特別安排國際禮儀訓練，彙整參訪、用餐等相關禮儀，之後成員分組前往包浩斯設計博物館、貝爾加蒙博物館、歷代大師畫廊、慕尼黑德意志博物館等景點參觀，同時透過臉書紀錄行程點滴，與大家分享。
廣達游藝獎創意教學團隊首獎得主、台中市仁美國小教師周雅釧表示，感謝廣達基金會為深耕藝術教育的付出與貢獻，透過這趟藝術學習之旅，自己也大開眼界，有機會和優秀的小朋友與師長一起學習，讓德國藝術文化之行豐富又溫馨。
廣達文教基金會執行長徐繪珈指出，廣達「游於藝」計畫為師生搭起連結古今中外文化的橋樑，透過海外實境探索任務獎勵的設計，讓師生實地體驗西方文化藝術，提升美感素養與國際視野、增長藝文學識經驗，也促成自我探索成長與創新思維。1050912
(中央社)
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