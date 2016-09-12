北韓一旦有用核武跡象 南韓將直搗平壤
南韓軍方因應北韓第5次核子試驗，擬定大規模懲罰報復作戰原則，一旦發現北韓有使用核武的跡象，南韓將直搗平壤，平壤的部分區域將從地圖上消失。
南韓「朝鮮日報」、「東亞日報」、「中央日報」今天都在頭版頭條報導指出，南韓軍方高層11日在首爾龍山區國防部向國會報告「大規模懲罰報復」（KMPR）作戰指導原則。
根據此一作戰原則，將平壤劃分為數個區域，在發現北韓動用核武徵兆的千鈞一髮時刻，使用大量彈道飛彈或高爆炸彈，夷平北韓軍最高指揮部所在或可能藏身的區域。
南韓合同參謀本部戰略企劃本部長林虎英曾於9日在記者會上表示，若北韓有使用核武的跡象，南韓軍將直接瞄準北韓指揮部打擊報復。根據南韓媒體分析，這意味著將對北韓領導人金正恩展開「斬首行動」。1050912
(中央社)
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