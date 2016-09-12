高通通北上推廣「高雄一日農夫」信義區與民樂互動

推廣高雄一日農夫，高通通北上台北信義區宣傳。（高雄市農業局提供）

高雄市擁有多樣而豐富的農業資源，為了讓現代都市人能體驗農業的魅力，高雄市農業局持續推動「一日農夫」農村旅遊體驗活動，還在9/11當天專程派出可愛吉祥高通通，搭高鐵北上出差，在台北信義區香堤廣場與民眾玩遊戲互動，藉著活動推廣高雄農特產品，讓台北的民眾透過活動更加認識高雄豐富的在地農產及農業文化。

這次高通通專程到台北出差，在台北信義區香堤廣場將會從下午2點開始，一直陪伴民眾瘋狂玩樂到晚上8點，現場舉辦按讚拿高雄農特產品活動，還可以高通通一起互動玩遊戲，高雄吉祥物高通通推廣「一日農夫」農村旅遊體驗活動，內容包含農事體驗DIY、四季採果樂、品嚐社區風味餐、鄉村景點遊憩與探索農村文化等，並配合時令推出各種多樣化的行程，只要去過一次就會上癮。

推廣高雄一日農夫，高通通北上台北信義區宣傳。（高雄市農業局提供）

高雄市農業局蔡復進局長表示：『高雄市農業局的一日農夫農村旅遊體驗活動，自推出以來深受好評，甚至吸引人許多外國人前來高雄參與，所以農業局今年也首度進軍新加坡旅展，預計自9月起將有300個家庭2500人來高雄當一日農夫，行程滿檔排到明年3月。

另外由市府的統計資料來看，外國遊客去年到高雄觀光有806萬人次，其中香港人數去年成長4倍，達160萬人次。而一日農夫的規劃，共吸引了4萬5千人到高雄農村旅遊，其中外國遊客高達2萬多人，佔了一半人數，光中國旅客約1萬8千人，其餘外國旅客4千人，鄰近有日、韓等國，最遠是加拿大。高雄的一日農夫行程，不僅是成功的推廣了高雄的農業文化與農產品，更成為了高雄市推廣觀光的重要活動。』

高通通這次北上宣傳高雄市農業，特別規劃了許多現場互動遊戲及獎品，希望能與台北的民眾共同開心一整天，也希望藉由這樣的推廣，讓更多人能夠了解高雄市的農村文化與農產品，高雄市以成為綠色城市為目標，也一直運用本身的富饒農產「食力」，打造農產綠色經濟。

除了一日農夫，高雄市農業局還致力推廣在地食材，包括推動綠色友善餐廳、高雄田園饗宴等活動，目前同時間也有「打狗食趣‧玩味高雄」廚藝教室的活動在進行，依照每月不同的季節食材，設計異國風味料理課程，吸引想學烹飪或精進廚藝的民眾報名參加，讓民眾在人氣廚師的帶領下一邊學習烹飪之餘，還能實際認識在地食材意想不到的變化性，突破民眾的認知，將廚藝課程作為實踐「食在地、吃當季」綠色餐食理念的第一步，進而內化自日常生活。

(中時電子報)