妹實習遭上司性騷 弦子老公怒揭真相討公道

李茂年初和弦子閃電結婚。(圖／翻攝自李茂微博)

李茂公開和妹妹私訊。(圖／翻攝自李茂微博)

李茂曝和渣男的私訊。(圖／翻攝自李茂微博)

大陸歌手弦子年初閃嫁同為歌手的李茂，7月生下愛子「暖哥」，11日李茂突在微博發長文，原來是妹妹在實習時遭公司總監性騷，他要求對方道歉卻沒得到相對回應，讓他氣得公開短訊內容，直言要替家人討公道。

李茂11日透過微博，以標題「我相信，我沒有做錯」發長文，透露妹妹剛畢業在某公司實習，因眼睛受傷在家休息，這名不同部門的總監以探望之名，卻對妹妹又摟又親，本來妹妹怕事情鬧大會影響工作，但李茂認為不能息事寧人，所以要求對方給個正式的書面道歉，不過他始終不承認自己犯下的罪刑，也沒有道歉，讓李茂決定公開和渣男的私訊，盼能讓公司老闆注意到，給他們一個滿意的答覆。

他希望能藉此給道德敗壞的人懲罰，並呼籲有類似遭遇的人們能不再沉默，保護自己，網友見狀也紛紛力挺他，「這種人就該曝光，不了了之只會讓他們更加猖獗！」

(中時電子報)