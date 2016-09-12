一覺醒來突失明 楊川輝用生命跳進帕運

中華隊帕運選手楊川輝一覺醒來喪失視覺，但仍苦練田徑並闖進帕運，他說，視障者無法準確判斷方位，參加跳遠若未跳進沙坑，可能摔成半身不遂，每一跳可說都是「用生命在跳」。

楊川輝小時候的視力正常，直到念幼稚園時，某天突然因為急性視神經萎縮而失明，讓他接下來的人生注定要在黑暗中度過。

楊川輝說，他記得那時一覺醒來，發現眼前一片黑暗，「當時只傻傻的以為是天還沒亮」，沒想到卻從此再也沒有見過光明。

雖然失去視力，但楊川輝平時不但可以自己通勤，還能自己煮飯、利用語音功能傳line，「我只是視力較差，但明眼人能做的事，我也能做到」，楊川輝說。

即便楊川輝的生活能力與常人無異，但要參加跳遠比賽卻沒這麼簡單。

楊川輝參加比賽時，首先必須仰賴教練把他帶到助跑的起跑線並幫他調整核心，以讓他能筆直跑向起跳區，接著他要朝教練掌聲的方向全速衝刺，靠著練習時累積的感覺，才能成功在加大的起跳區內起跳且躍向沙坑。

楊川輝說，跳遠的各個環節在明眼人看來都不困難，但對視障者來說，要跑往正確方向、要敢全力衝刺、要在合格範圍內起跳、躍起後的延伸要朝沙坑直去，這些都不容易，尤其起跳後若位置稍微不對，就可能落在沙坑外，這樣的重摔可能讓他就此半身不遂，「所以我每一跳都是用生命在跳」。

2013年的世界盃，楊川輝首度當上國手，接下來陸續征戰2014年仁川亞帕運、2016年里約帕運，其中更在仁川亞帕運締造兩度打破世界紀錄的壯舉，未來他想再戰2020年東京奧運，也盼拿下個人在帕運的首面獎牌。1050912

(中央社)